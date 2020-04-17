أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 17-04-2020

الأخبار

لا زيادة لافتة في عدد الإصابات بـ«كورونا»: الحكومة تؤجّل المساعدات

‫أصحاب الأفران مصرّون على سرقة «اللقمة من تمّ الفقير»

‫سلامة يسلب دولارات المغتربين

النهار

عون ودياب إلى الهجوم على الخصوم

اللواء

دياب يتجاوز الإنهيارات.. والدولار والأسعار خارج السيطرة!

لجنة الكورونا تدرس خيارات فتح البلد.. وربط نزاع بين حزب الله وسلامة

الديار

«تصفية حسابات» سياسية فوق «جثة» الدولة المتهالكة تنذر بمواجهة «كارثية»

غياب الاستراتيجية والخلاف على «الفحص السريع» يدخلان «التعبئة» بالمجهول

«العفو» «قنبلة» الجلسة التشريعية… دياب يطمئن لكن «الودائع تبخرت في الحكومات السابقة»؟

البناء

الخروج التدريجيّ من الإغلاق: ثلث العاملين بالتناوب وأولويّة الفحص والضبط لبعض المهن

دياب: توقيع مراسيم متباري مجلس الخدمة والتشكيلات القضائيّة..ولن أُستدرج لسجال

الخطة مسودة للنقاش…ولن يُمسّ 98% من المودعين… و1200 مليار ليرة للإنعاش

المصدر: صحف