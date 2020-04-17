ترامب يهاجم بيلوسي ويحملها مسؤولية وفيات كثيرة ويصفها بـ “المجنونة وغير المؤهلة”

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بسبب دعوتها منذ عدة أسابيع لزيارة “المدينة الصينية” بسان فرانسيسكو رغم تفشي فيروس كورونا، واصفا إياها بالمجنونة.

ونشر ترامب على حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق تصريحات بيلوسي يوم 24 فبراير تقول فيها إن الوجود في “المدينة الصينية” أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.

وعلق ترامب على الفيديو كاتبا: “نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر. أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، مهاجما زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب التي كانت من أكبر مؤيدي المبادرة الفاشلة لعزله: “هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسؤولية عن وفاة كثيرين. إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة!”.

وسبق أن ذكر مكتب بيلوسي أن تصريحاتها المذكورة جاءت قبل يوم من إعلان إغلاق المدينة الصينية في سان فرانسيسكو، في أول إجراء من نوعه داخل الولايات المتحدة.

وتمثل بيلوسي ضحية ثالثة لاتهامات ترامب في الآونة الأخيرة بتحمل المسؤولية عن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

ووجه ترامب كذلك انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، المتهمة من قبله بالانحياز إلى الجانب الصيني في إجراءاتها وتقديم معلومات خاطئة للولايات المتحدة، ليعلن الرئيس الأمريكي مؤخرا وقف تمويل هذه المؤسسة الدولية على الرغم من استمرار الجائحة.

المصدر: وكالات