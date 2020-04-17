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April 17 2020 - 06:54

اندلاع حرائق جديدة قرب مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا

منذ 57 mins 17 April، 2020
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أخبار دولية - اوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن حرائق جديدة اندلعت الخميس في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل النووي المغلق، بسبب رياح عاتية زادت من صعوبة إخماد ألسنة اللهب.

وكان عمال الطوارئ تمكنوا قبل عدة أيام من احتواء حرائق اجتاحت الغابات المحيطة بموقع أسوأ كارثة نووية بالعالم التي وقعت عام 1986.

وقللت السلطات الأوكرانية من أي مخاطر تتعلق بحدوث إشعاع.

وأفادت خدمة الطوارئ بأن ثلاثة حرائق جديدة اندلعت لكنها “ليست كبيرة ولا خطيرة”.

وصرح فلاديمير ديمشوك مدير إدارة استجابة الطوارئ، بأن أكثر من ألف شخص يشاركون في إخماد الحرائق.

المصدر: وكالة رويترز

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