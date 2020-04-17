السودان: إقالة والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد

أعفى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الفريق ركن أحمد عبدون حماد محمد، والي الخرطوم، من منصبه لمخالفته قرار وقف صلاة الجماعة في المساجد، في إطار مكافحة فيروس كورونا .

وأصدر حمدوك، اليوم الخميس، قرارا بتكليف وزير ديوان الحكم الاتحادي، يوسف الضي، بتسيير المهام حتى تعيين وال جديد للولاية، حيث وجه القرار لوزارتي شؤون مجلس الوزراء، والحكم الاتحادي، والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

واتخذت الحكومة الانتقالية السودانية عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من بينها منع التجمعات، وتعليق صلاة الجماعة في المساجد بولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، وإيقاف الطقوس الدينية بالكنائس ودور العبادة خلال نفس الفترة، لاحتواء عدوى “كوفيد 19”.

وقررت الحكومة السودانية فرض حظر التجوال الشامل في الخرطوم، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 29 حالة إصابة بكورونا و4 وفيات.

ويعيش السودان منذ أسابيع تحت حالة الطوارئ الصحية، التي بموجبها أغلقت الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية ووقف الدراسة في كافة المراحل، ومنع التجمعات، إلى جانب حظر تجوال جزئي من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا.

المصدر: وكالات