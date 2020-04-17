حزمة الإنقاذ الأمريكية من تداعيات كورونا ستزيد العجز 1.8 تريليون دولار

قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي إن حزمة الإنقاذ من تداعيات كورونا التي صدق عليها الشهر الماضي ستزيد عجز الميزانية الاتحادية نحو 1.8 تريليون دولار على مدى العشر سنوات القادمة.

وأفاد المكتب بأنه رغم إقرار مشروع القانون الخاص بالحزمة مساعدات مالية تتجاوز التريليوني دولار، فإن التكلفة من المتوقع أن تكون أقل لأن بعض الدعم في صورة ضمانات قروض.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم 25 مارس، مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

ويشمل المشروع أيضا توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد، بعد أن تجاوز عدد المصابين بكورونا فيها 60 ألف شخص وعدد الوفيات 800.

جدير بالذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعلنت عزمها تشكيل لجنة تضم ممثلي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لمراقبة إنفاق تريليوني دولار وافق الكونغرس على تخصيصها لمواجهة وباء كورونا.

المصدر: وكالة رويترز