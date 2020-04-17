الحكومة السورية تتشدد في إجراءات حظر التجول

قررت الحكومة السورية التشدد بتطبيق حظر التجول والإغلاقات المفروضة في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحددت يومين استثناء من ذلك.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن التشدد يشمل جميع المحافظات “بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتخفيض احتمالات أي انتشار للفيروس”. وقالت إن ذلك سيتم توازيا “مع الاستمرار بتقديم الخدمات ومتابعة العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي”.

وقررت الحكومة السماح بالسفر بين المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم ولمرة واحدة فقط، وأوضحت أن الهدف من ذلك هو “تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين بتلبية حاجاتهم الضرورية في المحافظات التي يرغبون بالسفر إليها”.

وأوضحت أن القرار “يشمل السماح بالسفر بين محافظتي دمشق وريف دمشق كونهما محافظتين مختلفتين ويشمل السماح بالتنقل بين المدينة والريف للمحافظة الواحدة خلال هذين اليومين فقط”.

المصدر: وكالات