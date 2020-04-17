شريم: نتمنى على النواب اقرار قوانين استرداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وانشاء محكمة مالية ورفع الحصانات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2020 - 01:32

شريم: نتمنى على النواب اقرار قوانين استرداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وانشاء محكمة مالية ورفع الحصانات

منذ 56 mins 17 April، 2020
الوزيرة شريم
لبنان

قالت وزيرة المهجرين غادة شريم عبر حسابها على موقع “تويتر”: “تمهيدا لاسترداد الاموال المهربة والمنهوبة، وكي تتمكن الحكومة من وضع حد لمهزلة الفساد التي نعيشها، نتمنى على النواب الكرام إقرار القوانين التالية في جلسات الأسبوع المقبل:
1- اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة.
2- اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.
3- اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.
4- اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى الشأن العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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