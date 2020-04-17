توضيح من إدارة مستشفى رفيق الحريري بشأن إصابة طبيب متمرن بالفيروس

اصدرت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيانا توضيحيا بشأن إصابة طبيب متمرن بفيروس كورونا، جاء فيه: “بعد ظهور عوارض ارتفاع بالحرارة وسعال على أحد الأطباء المتمرنين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وتبعا لتعميم الإدارة بضرورة إبلاغ العاملين لديها بأي عارض يشعرون به، قام الطبيب بإعلام المسؤولين عنه بظهور هذه العوارض وقد قامت الادارة بالإجراءات التالية:

– طلبت إدارة المستشفى من الطبيب القدوم إلى الطوارئ الخاص بالكورونا لإجراء فحص ال PCR وإلتزام الحجر الصحي حتى ظهور النتيجة.

– تبين من تحاليل المختبر التي ظهرت اليوم أن الطبيب المتمرن في المستشفى مصاب بفيروس كورونا المستجد.

– تحسبا لأي خطر انتشار وحفاظا على صحة المرضى وصحة العاملين في المستشفى وبعد إحاطة وزارة الصحة بالأمر، تم حجر كامل الطاقم الطبي والتمريضي الذي كان يعمل مع الطبيب المتمرن وتقرر إجراء فحص الكورونا لهم وللمرضى في الطابق، وتم تعقيم الطابق في المستشفى كما الممرات والمصاعد وفقاً للأصول الطبية والعلمية.

تشير الإدارة إلى أن الطبيب لا يعمل في أقسام الكورونا ولم تظهر عليه أي عوارض في الأيام السابقة ولم يكن على احتكاك بأية حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس.

تشدد الإدارة إلى أن كافة العاملين لديها، داخل أو خارج أقسام الكورونا، ملتزمون بإجراءات الحماية التي فرضتها الإدارة على جميع العاملين خاصة أثناء التعاطي مع المرضى، كإرتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين المتكرر والحفاظ على التباعد الإجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام