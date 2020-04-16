كورونا في ايطاليا.. 90% من السكان عرضة للإصابة بالفيروس

ذكر رئيس “المعهد الإيطالي العالي للصحة” سيلفيو بروزافيرو أن هناك دراسة تفيد بأنه لا يزال 90% من سكان إيطاليا عرضة لفيروس كورونا المستجد.

وقال بروزافيرو الخميس “في الوقت الحالي هناك دراسة عن الانتشار للتحقق من عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاتصال بالفيروس وفهم مدى تفشيه”، واضاف “التقديرات تختلف من منطقة إلى أخرى ولكن بشكل عام 90% من الأشخاص في إيطاليا لم يتعرضوا للفيروس وهذا يعني أن جزءا كبيرا جدا من السكان لا يزال عرضة للإصابة”.

وأوضح بروزافيرو “للحصول على مناعة القطيع، من الضروري أن يكون هناك نحو 80% من السكان تعرضوا للفيروس، لذا فإن الهدف لا يزال بعيدا جدا”، وأكد “انحدار منحنى الإصابات والوفيات”.

وعن الدعوات للسماح للأطفال بالخروج من منازلهم للهو، قال بروزافيرو “يجب أن نتحرك بحذر شديد وأن نتجنب حاجة ممارسة النشاط البدني الخارجي للأطفال حتى يتم تقليل المخاطر إلى أدنى حد”.

المصدر: روسيا اليوم