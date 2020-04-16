بوتين ينتقد المحاولات الاميركية لاتهام الصين بالتضليل بشأن كورونا

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال مع نظيره الصيني شي جين بينغ المحاولات الأمريكية لاتهام الصين بالتضليل حول وباء فيروس كورونا.

وأفاد الكرملين في بيان له الخميس أن “بوتين وشي جين بينغ قاما بتبادل مفصل للآراء حول الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وشددا على أن الدعم المتبادل في مكافحة هذا التهديد العالمي يمثل دليلا مقنعا جديدا على الطابع الخاص للشراكة الروسية الصينية الاستراتيجية الشاملة”.

وأكد الجانبان بحسب البيان “التصميم على مواصلة تعزيز التعاون في هذا الاتجاه، بما في ذلك من خلال تبادل الخبراء، وتوريد المعدات الطبية والأدوية ووسائل الحماية”.

وأشار البيان إلى أن “الجانب الروسي أعطى تقييما عاليا للإجراءات الممنهجة والفعالة للشركاء الصينيين، التي أتاحت إرساء الاستقرار في الوضع الوبائي في البلاد”، وذكر أن “بوتين شدد على الطابع المضر لمحاولات اتهام الصين بالتأخر في إبلاغ المجتمع الدولي بظهور العدوى الخطيرة”.

وأعرب كل من بوتين وشي جين بينغ عن قناعتهما بأن روسيا والصين ستنجحان في تجاوز التحديات المتعلقة بالجائحة عن طريق مواصلة العمل المشترك الوثيق بينهما”، ولفتا إلى “الطابع الإيجابي لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام، بما في ذلك استمرار نمو التبادل التجاري”.

المصدر: روسيا اليوم