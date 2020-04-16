كورونا في الإمارات.. تسجيل 460 إصابة جديدة وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الخميس تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة إنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع والكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 5825 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 61 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1095 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 35 حالة.

المصدر: روسيا اليوم