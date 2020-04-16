كورونا في مصر.. ارتفاع حالات الشفاء الى 596 وتسجيل 168 اصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا، إلى 596 حالة.

وأعلنت الوزارة عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، ولفتت إلى تسجيل 13 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم