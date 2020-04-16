ميركل تؤكد دعم المانيا الكامل لـ”منظمة الصحة العالمية”

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن دعم بلادها الكامل لمنظمة الصحة العالمية في ظل جائحة فيروس كورونا، مشددة على “ضرورة رد دولي قوي ومنسق على هذه الأزمة”.

وأكد “المتحدث باسم ميركل” شتيفان زايبيغ الخميس أن “ميركل شاركت اليوم في اجتماع افتراضي لزعماء دول مجموعة السبع عقد بمبادرة الولايات المتحدة، التي تترأس حاليا المجموع، حيث شددت المستشارة الألمانية على أنه لا يمكن الانتصار على الجائحة إلا عن طريق رد دولي قوي ومنسق”.

وأضاف زايبيرغ أن “ميركل أعربت في هذا السياق عن الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية والشركاء الكثيرين الآخرين”.

المصدر: روسيا اليوم