رئيس رابطة الثقافة في إيران يوجّه رسالة الى زعماء الأديان في العالم

وجّه رئیس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة ورئیس مجلس رسم السیاسة والتنسیق لحوار الأدیان “أبوذر إبراهیمي ترکمان” رسالة الی زعماء الأديان في العالم عبّر فیها عن رفضه للعقوبات الأمریکیة ضد الشعب الإیرانی.

وأکد أن” العالم في ظل تفشي فیروس کورونا ومعاناة شعوب العالم من هذا البلاء أصبح بحاجة الی الرأفة والتضامن والحب أکثر من أي وقت مضی”.

وقال إن” محکمة العدل الدولية قد أکدت فی قرارها الصادر بخصوص العقوبات الأمریکیة علی ایران ان هذه العقوبات یجب أن لا تشمل الأمور الإنسانیة والنقل الجوی للحاجات الغیرعسکریة وأیضا قطاع الدواء”.

واعتبر ان”العقوبات الأمریکیة أصبحت تعرقل معالجة المصابین بفیروس کورونا في ایران، الأمر الذي یخالف قرارات الأمم المتحدة فیما یخص معالجة المرضی والمصابین”.

وتم توجيه هذه الرسالة الى زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم “البابا فرنسيس”، ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية النمساوية “الكاردينال كريستوف شونبرن”، ورئيس أساقفة موسكو وعموم روسيا “البطريرك كيريل”، و رئيس أساقفة أثينا وكل اليونان ” إيرونيمس الثاني”، والأمين العام لمجلس الكنائس العالمي “القس الدكتور أولاف فيكيس تفيت”، و رئيس الأساقفة “كيم هيو جونغ” رئيس مؤتمر الأديان من أجل السلام في كوريا الجنوبية والعديد من الشخصيات الدينية .

المصدر: مواقع