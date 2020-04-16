دياب: الوطن يحتاج اليوم وأكثر من أي يوم مضى إلى صمت الأحقاد ودفن المصالح وزرع المواطنية وتجذير الانتماء وتحفيز التعاضد الاجتماعي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 22:20

دياب: الوطن يحتاج اليوم وأكثر من أي يوم مضى إلى صمت الأحقاد ودفن المصالح وزرع المواطنية وتجذير الانتماء وتحفيز التعاضد الاجتماعي

منذ 1 ساعة 16 April، 2020
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