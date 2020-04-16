دياب: أنا على ثقة أن الدولة ستعود قوية بقراركم وجهودكم ونبذ النشاز في السياسة والاقتصاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 22:20
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دياب: أنا على ثقة أن الدولة ستعود قوية بقراركم وجهودكم ونبذ النشاز في السياسة والاقتصاد
منذ 1 ساعة
16 April، 2020
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