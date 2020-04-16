دياب: لبنان أقوى بكم وهو قادر بفضل جهودكم على تجاوز الأزمات العميقة، لأن بنية الدولة تحتاج إلى أعمدة الانتماء والصدق والشفافية والتعاون والتفاني وإلغاء الذات وتجاوز الفئويات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 22:20

دياب: لبنان أقوى بكم وهو قادر بفضل جهودكم على تجاوز الأزمات العميقة، لأن بنية الدولة تحتاج إلى أعمدة الانتماء والصدق والشفافية والتعاون والتفاني وإلغاء الذات وتجاوز الفئويات

منذ 1 ساعة 16 April، 2020
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