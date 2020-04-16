علامة: لإنشاء مركز وطني للترصد الوبائي والأمراض المعدية في لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة إنه “بات من الضروري إنشاء مركز وطني للترصد الوبائي والأمراض المعدية في لبنان، إسوة ببقية الدول المتطورة، على أن يتبع بشكل مباشر إلى سلطة وزير الصحة العامة ويرأسه المدير العام للوزارة”.

وأشار علامة الخميس إلى أنه “عمل على إعداد تصور للفكرة، تمهيدا للسير بها ضمن الأطر الرسمية والقانونية المعتمدة”، وتابع “سيكون لإنشاء مركز كهذا أثر إيجابي على تطوير القطاع الصحي وتحديثه”، ولفت إلى أنه “أطلع وزير الصحة العامة حمد حسن على تفاصيل الفكرة والأسباب الموجبة لها لإبداء ملاحظاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام