الجزائر تعلن عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 108 إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 20:44

الجزائر تعلن عن تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 108 إصابات

منذ 2 ساعة 16 April، 2020
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