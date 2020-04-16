عبد الصمد: نعمل على إعادة الدور الأساسي والاستراتيجي لوزارة الاعلام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 20:44

عبد الصمد: نعمل على إعادة الدور الأساسي والاستراتيجي لوزارة الاعلام

منذ 2 ساعة 16 April، 2020
عبد الصمد
لبنان

أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد “العمل على إعادة الدور الأساسي والاستراتيجي لوزارة الاعلام من خلال خلق نوع من الحوار التشاركي بين الحكومة والمجتمع، سواء أكان المجتمع المالي الاقتصادي أم المدني”.

وقالت عبد الصمد إن “دورنا أساسي لا يقتصر فقط على إيصال المعلومة ومواقف الحكومة إلى الناس، بل من الضروري أن نطلع على مواقف الناس وآرائهم وأفكارهم ليشاركوا في القرارات التي تصدر عن الحكومة”.

وأشارت عبد الصمد الى ان “خطة الحكومة مالية إنقاذية ومن الضروري أن تتضمن آراء لاختصاصيين في هذا المجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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