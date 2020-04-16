مستشفى الحريري: 86 حالة شفاء تام من كورونا و31 اصابة في العزل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 19:08

مستشفى الحريري: 86 حالة شفاء تام من كورونا و31 اصابة في العزل

منذ 25 mins 16 April، 2020
مستشفى رفيق الحريري
لبنان

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الخميس التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.

وجاء في التقرير “وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة.

تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

تماثلت حالتان للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصهما من كافة عوارض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 86 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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