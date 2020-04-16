سنغافورة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا بعد رصد 728 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4427 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 19:08

سنغافورة تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا بعد رصد 728 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 4427

منذ 35 mins 16 April، 2020
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