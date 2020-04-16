لجنة إحياء ذكرى مجزرة قانا: لإحياء الذكرى من المنازل بسبب كورونا

دعت “اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى مجزرة قانا” في بيان الخميس “اللبنانيين، من منازلهم بسبب أزمة كورونا الى أوسع مشاركة بإضاءة الشموع، إحياء للذكرى 24 لشهداء مجزرة قانا وشهداء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوان عناقيد الغضب في نيسان 1996”.

وقال البيان “أيها اللبنانيون، أربع وعشرون سنة تطفئون فيها شمعة من عمر جرح لا زال ينزف دما وشهداء ومعوقين، وتضيئون أخرى تسلطون من خلالها الضوء على حقيقة ما جرى تحت خيمة الأمم المتحدة في نيسان 1996 في قانا”.

واضاف البيان “يجب إحياء الذكرى من أجل ان لا يسقط الشهداء من ذاكرة الوطن والانسان وللتأكيد على أنهم أحياء في القلب والعقل والوجدان، ولكي لا يشعر القتلة الارهابيون اننا قوم يمكن ان ننسى او نسامح او نساوم جراء ما ارتكب في ذلك اليوم الاسود من تاريخ العدوانية الاسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام