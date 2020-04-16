اليمن: مرتزقة العدوان يقصفون بأكثر من 62 قذيفة مدفعية مزارع ومنازل المواطنين في قرية الدحفش بأطراف الدريهمي المحاصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 17:28

اليمن: مرتزقة العدوان يقصفون بأكثر من 62 قذيفة مدفعية مزارع ومنازل المواطنين في قرية الدحفش بأطراف الدريهمي المحاصرة

منذ 9 mins 16 April، 2020
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