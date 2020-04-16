متحدث القوات المسلحة اليمنية يكشف تصعيد العدوان خلال أسبوع ويتوعد بالرد

كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، تصعيد قوى العدوان خلال أسبوع، متوعدًا قوى العدوان بالرد على تصعيدها.

وأوضح العميد سريع في سلسلة تغريدات عبر “تويتر” أن قوى العدوان نفذت أكثر من 32 عملية هجومية وتسلل منذ الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن عمليات قوى العدوان الهجومية توزعت على محافظات مأرب والجوف والبيضاء وتعز وجبهات الحدود.

ولفت إلى أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 230 غارة منذ الخميس الماضي توزعت على صنعاء وعمران والجوف ومأرب والبيضاء وصعدة والحديدة.

وأكد العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن بلدنا وشعبنا لردع هذا العدوان والصلف السعودي الأمريكي وإيقافه عن غطرسته وغيه.

المصدر: المسيرة