اليمن: أكثر من 10 قذائف مدفعية لقوى العدوان على شمال غرب قرية مغاري في حيس في #الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 16 2020 - 17:28

اليمن: أكثر من 10 قذائف مدفعية لقوى العدوان على شمال غرب قرية مغاري في حيس في #الحديدة

منذ 11 mins 16 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة