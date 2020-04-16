محمد عبد السلام: الوقائع الميدانية مع استمرار الحصار تبرهن بشكل عملي أن ادعاء وقف إطلاق النار ليس إلا مناورة مكشوفة ومفضوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 17:28

محمد عبد السلام: الوقائع الميدانية مع استمرار الحصار تبرهن بشكل عملي أن ادعاء وقف إطلاق النار ليس إلا مناورة مكشوفة ومفضوحة

منذ 12 mins 16 April، 2020
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