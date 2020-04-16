رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام: تحالف العدوان شن أكثر من35 عملية هجومية وأكثر من 250 غارة منها 12 على صنعاء العاصمة والمحافظة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 17:28

رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام: تحالف العدوان شن أكثر من35 عملية هجومية وأكثر من 250 غارة منها 12 على صنعاء العاصمة والمحافظة

منذ 13 mins 16 April، 2020
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