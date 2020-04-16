الامن الداخلي: توقيف 3 اشخاص نفذوا عمليات سلب بقوة السلاح

قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها الخميس إنه “بتاريخ 5/4/2020 أقدم شخصان ملثمان على سلب صندوق المحاسبة (غلة اليوم) لإحدى الصيدليات في محلة الشويفات /الطريق العام، وذلك بعد أن شهر أحدهما مسدسا حربيا، وأطلق ثلاثة عيارات نارية داخل الصيدلية، ومن ثم لاذا بالفرار الى جهة مجهولة”.

واضاف البيان “على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف هوية الفاعلين، ونتيجة للمتابعة الحثيثة، تمكنت إحدى دورياتها من تحديد هويتي المشتبه بهما، وهما:

– م. ع. (مواليد 1998 لبناني) وهو الرأس المدبر، ومطلق النار.

– أ. ح. (مواليد 1989، لبناني)”.

ولفت البيان الى انه “بتاريخ 14/04/2020 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة خاصة في الشعبة من نصب كمين محكم في محلة حي السلم – الضاحية الجنوبية، نتج عنه توقيف الأول، وضبط بحوزته مسدس حربي، ودراجة آلية مسروقة”، وتابع “بعد أقل من 6 ساعات على توقيفه، ومن خلال تنفيذها عملية نوعية وخاطفة، تمكنت القوة المذكورة من توقيف الثاني في محلة الأوزاعي”.

وأوضح البيان انه “بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية سلب الصيدلية بالاشتراك مع المدعو (ح.أ. مواليد عام 2001، لبناني)”، واضاف “اعترف الاول بإطلاق النار في الصيدلية من المسدس المضبوط بحوزته، وبتعاطيه المخدرات”، وتابع “كما اعترف الثاني بترويج المخدرات ضمن بيروت وضواحيها، وبتنفيذه 4 عمليات سلب بقوة السلاح، و3 عمليات نشل، في مناطق أنطلياس، برج حمود، غاليري سمعان، الدورة والحدت”، ولفت الى “انهما من أصحاب السوابق بجرائم السلب والسرقة والمخدرات، كما يوجد بحق الثاني 5 مذكرات توقيف بالجرائم المذكورة، إضافة إلى جرم التزوير”.

وقال البيان انه “بتاريخ 16/4/2020، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف (ح.أ.) المذكور، وقد اعترف بما نسب إليه”، واضاف “أجرى المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام