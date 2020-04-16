الرئيس دياب : إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة وتحقق نجاحا باحتواء الوباء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في خلال جلسة مجلس الوزراء “أن إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة وتحقق نجاحا باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار في تطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور”. وقال:”المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركّز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان”.

وعن مشروع خطة الإصلاح المالي، قال دياب: “نحن أطلقنا ورشة النقاش، بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام