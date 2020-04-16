وزير الحرب الأمريكي: الحزب الشيوعي الصيني ضلل الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 15:48

وزير الحرب الأمريكي: الحزب الشيوعي الصيني ضلل الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا (روسيا اليوم)

منذ 15 mins 16 April، 2020
أخبار موقع المنار

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