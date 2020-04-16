جامعة جونز هوبكنز الامريكية: تسجيل نحو 5 آلاف وفاة جديدة في الولايات المتحدة ونحو 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 15:48

جامعة جونز هوبكنز الامريكية: تسجيل نحو 5 آلاف وفاة جديدة في الولايات المتحدة ونحو 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 21 mins 16 April، 2020
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