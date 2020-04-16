بلدية طبرجا طمأنت الى ان ابناء البلدة المصابين بالفيروس تعافوا

طمأنت بلدية طبرجا – كفرياسين سكان البلدة، في بيان، الى ان “جميع الذين اصيبوا بمرض الكورونا قد تعافوا”.

وقالت: “بشرى سارة إلى أهلنا وأحبائنا، بعدما تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وفي بلدتنا طبرجا وكفرياسين، وأصاب 17 شخصا وسرق منا أحد إخوتنا، نعلمكم ان جميع المصابين تعافوا بمشيئة ربنا وخرجوا من المستشفيات”.

اضافت: ” كذلك فإن بقية المواطنين الذين اجروا الفحوص أتت نتائجهم سلبية. وقد إستطعنا الحد من تفشي هذا الوباء بتضافر الجهود التي بذلها الجميع، والأهم بسبب وعي أهلنا والتقيد بملازمة منازلهم وبالشروط الوقائية لمحاربة هذا الفيروس”.

وختمت: “نعود ونشدد على ضرورة إلتزام المنازل الى حين إنتهاء فترة التعبئة

والإمتناع عن الزيارات و الإستعانة بخدمة التوصيل إلى المنازل. آملين أن تزول هذه الغيمة السوداء في أقرب وقت. ونطلب من الاهالي الإتصال في الحالات الطارئة بالرقم 365615/81”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام