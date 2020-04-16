الوكالة الوطنية: الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يحلق في هذه الاثناء في سماء النبطية وقرى وبلدات اقليم التفاح على علو متوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 14:02

الوكالة الوطنية: الطيران الحربي الإسرائيلي المعادي يحلق في هذه الاثناء في سماء النبطية وقرى وبلدات اقليم التفاح على علو متوسط

منذ 7 mins 16 April، 2020
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