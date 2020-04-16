الأدميرال خانزادي: القوات المسلحة الايرانية تخطط لتصنيع غواصة نووية

قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الأدميرال حسين خانزادي إن القوات المسلحة تخطط لتصنيع غواصة نووية، مبيناً أنه “بات بإمكان وزارة الدفاع تصنيع غواصات أكبر حجماً من طراز “فاتح”. وأكد الأدميرال خانزادي أن “موقف الجمهورية الإسلامية في مجال الطاقة النووية، واضح وشفاف وأن قائد الثورة أكد مراراً على أن البرنامج النووي هو للأغراض السلمية فقط”. وبيّن أن “جميع الأجهزة الحكومية تسير في هذا الاتجاه في استخدام الطاقة النووية، وأن جميع المعاهدات والمواثيق الدولية لاتمنع الاستخدام السلمي لها ولكن عندما يتم الكلام عن السلام فلا يمكن تحققه بدون استعداد دفاعي” .

وصرح انه “في حال عدم وجود قوة رادعة واستعداد دفاعي فلايمكن تحقق السلام ولهذا فإن جميع دول العالم لها قوات مسلحة لارساء الامن والسلام” . واكد ان “بحرية الجمهورية الاسلامية وخلال الاعوام الماضية شهدت تطورا كبيرا من حيث المعدات والتجهيزات التقنية والعسكرية والحربية والتي تمت على يد المختصين في الصناعات العسكرية الايرانية”، مصرحا ان “ايران باتت اليوم مكتفية ذاتيا في جميع المجالات العسكرية وستشهد مرحلة التطور الثانية انتاج معدات متفوقة تقنيا مما سيجعل قواتنا اكثر قوة وصلابة في مواجهة التهديدات.” واوضح ان “مهام القوات البحرية في جميع الدول هي الحفاظ على الامن البحري الاقليمي لها الذي يساهم في الازدهار الاقتصادي لها”، مبينا ان “مياه ايران في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحرعمان وشمال المحيط الهندي تتمتع بأمن واستقرار كامل.”

المصدر: ارنا