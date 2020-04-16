تعميم من وزارة الصناعة الى الصناعيين لتزويدها بمخزونهم حتى نهاية العام 2020

أصدرت وزارة الصناعة تعميما إلى الصناعيين تذكرهم فيه بضرورة اعلام الوزارة بمخزون مصانعهم من السلع الجاهزة والمواد الأولية للتصنيع كما حاجتهم الى المواد الاولية حتى نهاية 2020.

وجاء في مضمون التعميم:

“تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15/3/2020 وفي اطار التنسيق الدائم والبناء مع جميع الصناعيين لمصلحة الصناعة اللبنانية ومصلحة المجتمع اللبناني،

وفي مواجهة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية القائمة والتي تتطلب توحيد الجهود والعمل المشترك كي نتمكن سويا من اجتيازها نحو الافضل،

تتمنى وزارة الصناعة عليكم ملء النموذجين المتوفرين الكترونيا على الموقع الالكتروني لوزارة الصناعة (www.industry.gov.lb) تحت عنوان الاحصاءات- النماذج الخاصة بالمخزون الاستراتيجي لتبيان المخزون الموجود لديكم من السلع الجاهزة والمواد الأولية للتصنيع كما حاجتكم من المواد الأولية حتى نهاية العام 2020 بالسرعة القصوى واعادته بالبريد الالكتروني الى ministry@industry.gov.lb .

وتأمل الوزارة التجاوب مع المعلومات المطلوبة وسرعة الاجابة (خلال اسبوع كحد اقصى) ليبنى على الشيء مقتضاه تأمينا للمخزون الاستراتيجي الانتاجي للشهور القادمة.

ان عدم التجاوب سيضطر الوزارة لاتخاذ اجراءات ادارية وخدماتية وصولا حتى اقفال المصانع غير المتجاوبة في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تضافرا للجهود وتعاونا لمصلحة الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام