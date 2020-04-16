متعاقدو اللبنانية: إقرار ملف التفرغ أو إيقاف التعليم عن بعد

أكد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه “في ظل التأخير غير المبرر في موضوع إقرار ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والذي أصبح في عهدة وزير الوصاية وزير التربية الدكتور طارق مجذوب، أن ملف التفرغ أساسي لانتظام العمل في الجامعة الوطنية التي لم يعد من الممكن أن تكمل بالاعتماد على نظام التعاقد البغيض”.

أضاف البيان: “وعليه، وحفاظا على جامعة الوطن، يدعو الأساتذة وزير التربية إلى رفع الملف إلى مجلس الوزراء ووضعه على جدول الأعمال لإقراره في أول جلسة قادمة”.

كما دعا “رئيس الجامعة ورابطة اساتذتها إلى التواصل المستمر مع وزير الوصاية لمتابعة هذا الملف حتى اقراره”، مطالبين “بتحييد ملف تفرغهم عن بازارات الخلاف وزواريب السياسة واقراره سريعا جدا، استباقا لأي ظروف أو قرارات جديدة قد تكون كارثية على الأساتذة و عائلاتهم”.

وأعلن أن “استمرار المماطلة في إقرار ملف التفرغ، سيجبر الأساتذة على مقاطعة التعليم عن بعد والإضراب حتى اقراره. وهم يحملون جميع المعنيين بهذا الملف مسؤولية ما قد ينتج عن ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام