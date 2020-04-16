روسيا ترصد خرقا واحدا لوقف إطلاق النار بسوريا في الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا لم ترصد خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس، عن رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، خرقاً واحداً لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات. وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا خرقا واحدا، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، وذلك في محافظة إدلب، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.”

ولم يقم مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 ساعة الأخير، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية. وبشكل عام تم حتى يومنا هذا تنفيذ 2420 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية – 4021.42 طن. يذكر أن نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. في نهاية عام 2017 ، تم الإعلان عن الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” (المحظور في الاتحاد الروسي) في سوريا والعراق. وما زالت عمليات مكافحة المسلحين المتشددين مستمرة في عدد من مناطق البلاد. وفي الوقت الحالي، يعتبر تحقيق التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين أمورا ذات الأولوية الأولى.

المصدر: سبوتنيك