موسكو حول استعداد ترامب لتزويد روسيا بأجهزة التنفس الاصطناعي : خطوة مسؤولة في محاربة كوفيد 19 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 12:14

موسكو حول استعداد ترامب لتزويد روسيا بأجهزة التنفس الاصطناعي : خطوة مسؤولة في محاربة كوفيد 19 (سبوتنيك)

منذ 23 mins 16 April، 2020
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