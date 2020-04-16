وزير الصحة تسلم هبة صينية لمواجهة كورونا: الصين على قدر آمال الصداقة

تسلمت وزارة الصحة العامة، صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، هبة طبية مقدمة من الحكومة الصينية ممثلة بالسفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، في حضور وزراء الصحة العامة الدكتور حمد حسن، الخارجية ناصيف حتي والاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، المدير العام للطيران المدني في المطار المهندس فادي الحسن، رئيس مصلحة الجمارك في المطار سامر ضيا، مستشارة وزارة الخارجية عبير العلي، مدير مكتب وزير الاشغال العامة شكيب خوري، وعدد من اركان السفارة الصينية في لبنان ومسؤولي الوحدات الإدارية في المطار.

وزير الصحة

وقبيل تسلم الهبة، كان للوزير حسن كلمة حيا فيها “السفير الصيني الصديق العزيز والزملاء وزيري الاشغال العامة والنقل والخارجية مع المديرية العامة للطيران المدني والفاعليات في المطار، وقال: “وجودنا اليوم له ثلاثة ابعاد، وأول رسالة هي رسالة الصداقة والمحبة بين الشعبين اللبناني والصيني الصديق، الذي رغم كل التحديات التي ألمت بالصين ورغم أزماتها والألم والوضع الاقتصادي الذي يعاني منه كل دول العالم، بينت ان الصين هي على قدر المرحلة وعلى قدر آمال الصداقة. فعندما يعطي الإنسان يعطي من قلبه، في حين نرى أن دولا ثانية تحجب العطاء. لا يوجد مقارنة في اي مجال الا ان تكون رسالة الانسان واضحة وناصعة، ونحن نحيي الصين على هذه الرسالة الساطعة”.

اضاف: “اما على المستوى الطبي، فنحن اليوم نستلم فحوصات PCR، ضمن خطة وزارة الصحة العامة مع اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، وخطتنا هي زيادة إجراء الفحوصات في كل المناطق اللبنانية، وهذه الفحوصات ستكون أساسا على فحوصات PCR الحساس. وثانيا لتحديد مرحلة الوباء. ونستطيع طمأنتكم نوعا ما، بأن العينات العشوائية التي اخذت آخر الاسبوع الماضي كانت المؤشرات الايجابية محدودة العدد، ونحن ما زلنا في طور إجراء فحوصات للتثبت والتتبع. اما الرسالة الثالثة، فهي لنقول ان تعاوننا جميعا يذلل الصعاب، ونحن من دون مد اليد لبعضنا لا نستطيع ان نقطع المرحلة المتبقية لمواجهة وباء كورونا. وما نقوم به لمواجهة وباء كورونا كمجتمع وكوطن بكل مؤسساته وكل وزاراته صورة ناصعة البياض، فرجاء يا اهلنا واخواننا لنبق محافظين على ابراز هذه الصورة الفسيفسائية البارزة في تاريخ الوطن”.

السفير الصيني

من جهته، قال السفير الصيني: “يشرفني اليوم ان أسلم نيابة عن الحكومة الصينية دفعة من المساعدات العينيةالى الحكومة اللبنانية لمكافحة وباء covid 19. ان الصداقة القائمة بين الشعبين الصيني واللبناني هي صداقة عريقة وعميقة، ولن ننسى التضامن الذي ابداه القادة اللبنانيون والشعب اللبناني من مختلف المجالات للصين في الوقت الذي تخوض فيه الصين معركة صعبة ضد هذا الوباء. وظل الجانبان الصيني واللبناني يتعاونان بشكل وثيق لتبادل المعلومات والخبرات للوقاية والعلاج، وقامت الشركات الصينية العاملة في لبنان والجالية الصينية بالتبرع بآلة فحص PCR والنظارات الواقية واجهزة قياس درجات الحرارة من اجل التعبير عن مشاعر الصداقة التي تكنها حكومة الصين وشعبها تجاه لبنان ودعم الجهود اللبنانية لمكافحة وباء covid 19. ترسل الحكومة الصينية طائرة مستأجرة لتوفير المساعدات العينية الى عدد من الدول الصديقة في المنطقة بما فيها لبنان، وتحتوي هذه الدفعة من المساعدات المقدمة من الصين الى لبنان على ثلاثة آلاف وحدة من فحص PCR ومئتي جهاز قياس حراري يدوي”.

اضاف: “اليوم وقد حققت الصين إنجازات مرحلية في مكافحة مرض covid 19 وظلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الامين العام تضع سلامة المواطنين الصينين وصحتهم في مقدمة الاولويات، وقد اعتمدت الحكومة الصينية تدابير وقائية وسيطرة الأكثر شمولة وقوة وثقة. وبقي الشعب الصيني يتكاتف ويتضامن في مكافحة هذا المرض وقدم مساهمات جريئة وتضحيات كبيرة في هذا الصدد”.

وقال: “في لبنان تابعنا الجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة اللبنانية لمكافحة وباء covid 19 والنتائج الجيدة التي حصلت حتى الآن. كما شاهدنا التفاؤل لدى اللبنانيين ونحن على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني للتغلب على الصعوبات ومستعدون لتقديم المزيد من المساعدات اذا اقتضت الحاجة. وأتمنى للبنان الإنتصار في المعركة ضد covid 19 في المستقبل القريب واتمنى للشعب اللبناني الصحة والسلامة”.

وبعد ذلك تم التوقيع على استلام الهبة بين وزراة الصحة والسفير الصيني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام