وزارة العمل طلبت من المنشآت الصناعية ومحال البقالة والسوبرماركت الالتزام بالقواعد الارشادية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 12:14

وزارة العمل طلبت من المنشآت الصناعية ومحال البقالة والسوبرماركت الالتزام بالقواعد الارشادية

منذ 29 mins 16 April، 2020
وزارة العمل
لبنان

اصدرت وزيرة العمل لميا يمين اليوم تعميمين طلبت بموجبهما من المنشآت الصناعية، ومحال البقالة والسوبرماركت، الالتزام بالقواعد الارشادية التي تنص عليها التعاميم المشار اليها، والتأكد من التزام العاملين بها، وذلك حرصا على العاملين في القطاعات المسموح لها العمل سندا للمرسوم رقم 6198/2020 المتضمن اعلان التعبئة العامة لمواجهة “كورونا” والقرارات المتممة له، مع التأكيد ان جهاز التفتيش في وزارة العمل سيراقب مدى تقيد هذه الشركات، تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بالمخالفين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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