الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 12:14

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

منذ 1 ساعة 16 April، 2020
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