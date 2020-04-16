حديقة ألمانية قد تضحي بحيوانات لإطعام أخرى

تعاني حدائق الحيوانات حول العالم من حالة الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وبالتالي قد تضطر إلى التضحية بحيوانات معينة لإطعام أخرى إذا أرادت الصمود، وفق ما صرحت المسؤولة في حديقة حيوانات “نويمنتسر” Neumünster الألمانية، فيرينا كاسباري.

كاسباري أدلت بتصريحاتها للصحيفة الألمانية “دي فيلت”، وترجمها موقع “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، أمس الثلاثاء. وأضافت كاسباري: “حددنا الحيوانات التي سنذبحها أولاً” من دون الكشف عنها، لافتة إلى أن الإجراء “غير السارّ” قد لا يكون كافياً حتى لتعويض الخسائر.

وقدرت الخسائر في إيرادات الحديقة خلال فصل الربيع بـ 175 ألف يورو.

وأوضح موقع “بي بي سي” أن حديقة حيوانات “نويمنستر” تتبع لجمعية، فلا يحق لها الاستفادة من المساعدات الحكومية في الحالات الطارئة.

يذكر أن صاحب حديقة حيوانات شمال إيطاليا حذر من أنه لن يتمكن على المدى الطويل من توفير الطعام لـ600 حيوان فيها، في مارس/آذار الماضي، في حال استمرار الحجر المفروض على البلاد لفترة طويلة، ما يحرمه من الزوار.

وفي السياق نفسه، أشارت وكالة “فرانس برس” أخيراً إلى أنه لن يكون هناك ما يكفي لإطعام الحيوانات بعد أكثر من شهرين في حدائق حيوانات كولومبيا المحرومة من الزوار. وأفادت بأن حدائق الحيوانات في سانتا كروث قرب بوغوتا وكالي (جنوب غرب) لا تضمن توفير الطعام لساكنيها ودفع رواتب موظفيها بعد الأول من إبريل/نيسان. وتبقى حال سانتا في ميديين (شمال غرب) أفضل بقليل، إذ ستستطيع الصمود حتى بداية مايو/أيار.

المصدر: العربي الجديد