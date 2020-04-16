واشنطن تشتبه في إجراء روسيا تجارب على أسلحة نووية

أعربت الولايات المتحدة عن شكوكها في أن روسيا لا تلتزم بشكل كامل بإبلاغها بالتجارب النووية، وفقا للمعاهدة بهذا الشأن الموقعة مع الاتحاد السوفيتي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير سنوي إلى الكونغرس إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن روسيا قد لا تمتثل بشكل كامل للالتزام بإخطار واشنطن بالتجارب النووية، وفقا لمعاهدة 1974 بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بشأن الحد من تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض.

وقال التقرير في هذا الشأن: “وفقا للمعلومات المتاحة فإن تصرفات روسيا في الفترة 1995-2019 تثير مخاوف بشأن ما إذا كانت تمتثل لالتزام الإخطار بموجب المعاهدة”.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تعتقد بأن “روسيا أجرت تجارب ذات صلة بالمجال النووي تسببت في إطلاق طاقة نووية”.

وزعمت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن روسيا تجري”اختبارات بطريقة تطلق الطاقة النووية من حاوية متفجرة، وهذا يثير مخاوف بشأن التزاماتها فيما يتعلق بالإخطارات وفقا للمعاهدة المعنية”.

ورأت الولايات المتحدة أن روسيا يجب أن تخطر بمثل هذه التجارب، حتى تتمكن الولايات المتحدة من التحقق من الاختبارات المرتبطة ببروتوكول المعاهدة.

المصدر: وكالات