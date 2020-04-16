ترامب: البيانات تشير إلى مرور بلادنا بذروة حالات كورونا الجديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيانات الإحصائية تشير إلى مرور الولايات المتحدة بذروة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا الأربعاء: “مررنا بذروة الحالات الجديدة، وهذا أمر مشجع جدا”.

وأضاف أنه سيعلن غدا الخميس عن توجيهات جديدة بشأن إعادة فتح الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة عودة الاقتصاد إلى مجراه الطبيعي.

ورجح ترامب أن بعض الولايات قد تفتح قبل الموعد الأقصى المقرر في 1 مايو، مشيرا إلى أنه سيبحث هذه المسألة مع حكام الولايات الخميس، وأنه قد بحث سبل إعادة فتح الاقتصاد مع الخبراء الذين وصفهم بـ “ذوي أعلى مؤشرات الذكاء”.

ودافع ترامب عن قراره تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مجددا اتهاماته لها بالتقصير في التعامل مع أزمة فيروس كورونا. وقال إن المنظمة لم تكن راضية عن قراره تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين قبل فترة، مضيفا أن هذا القرار سمح بتفادي ما تشهده بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في ما يخص انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، حيث تشير التقارير إلى أن عدد الوفيات بسبب كورونا في الولايات المتحدة اقترب من 30 ألف حالة أو تجاوز هذه العتبة، وتم تأكيد إصابة أكثر من 600 ألف شخص بالفيروس.

المصدر: وكالات