مصدر في محافظة صنعاء: طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف مديرية همدان بـ6 غارات (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 04:06

مصدر في محافظة صنعاء: طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف مديرية همدان بـ6 غارات (المسيرة)

منذ 44 mins 16 April، 2020
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