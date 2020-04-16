ترامب يهدّد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2020 - 04:06

ترامب يهدّد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها

منذ 2 ساعة 16 April، 2020
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