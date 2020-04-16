حكومة الوفاق الليبية تفرض حظر تجول شامل للتصدي لوباء “كوفيد-19”

أعلنت سلطات حكومة الوفاق الليبية العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول شامل بالمناطق التي تسيطر عليها، لمدة 10 أيام بداية من يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا إلى 35 إصابة.

وقالت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا في ليبيا خلال مؤتمر صحفي في طرابلس إنه تقرر “تنفيذ حظر تجول كلي بداية من الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل 2020م لمدة 10 أيام، وذلك عقب ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد”.

وأوضحت اللجنة أن “الحظر الكلي يتضمن إغلاق أماكن التجمعات مثل أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية”.

وذكر مسؤولو اللجنة أنه “يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز ويسمح بالتنقل سيرا على الأقدام بشكل فردي يوميا من الساعة الــ 8 حتى الساعة الــ 2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات”.

كما أشارت قررت اللجنة أن “تقفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح ويمنع نهائياً وجود اي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات”.

وارتفع عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في ليبيا إلى 35 حالة ، و حالات الشفاء إلى 9 حالة شفاء ، وحالة وفاء واحدة في البلاد.

المصدر: سبوتنيك