النائب الحاج حسن :اجريت اتصالين بفهمي وعبد الصمد للسماح للعاملين في المواقع الالكترونية بالتجول

أصدر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب الدكتور حسين الحاج حسن البيان التالي:استجابة لمناشدة عدد من العاملين في المواقع الالكترونية السماح لهم بالتجوال كصحافيين في ظل قرار التعبئة العامة. أجريت اتصالين هاتفيين بكل من معالي وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ومعالي وزيرة الإعلام السيدة منال عبد الصمد، أملت منهما معالجة هذه المسألة بشكل عاجل سيما في ظل الفراغ التشريعي بشأن تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في لبنان.

كما أملت منهما معالجة هذه المسألة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعلام الذي يدأب منذ سنوات على ملء الفراغ التشريعي بحيث تحصل المواقع الإلكترونية على علم وخبر من المجلس لتنظيم عملها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام