وفاة 578 شخصا بوباء “كوفيد-19” خلال 24 ساعة في إيطاليا ليستمر معدل الوفيات في التراجع

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، تسجيل 578 حالة وفاة بوباء “كوفيد-19” مقارنة بـ602 حالة أمس، ليواصل معدل الوفيات بالتراجع على مدار الأيام الماضية، في حين تجاوز عدد الإصابات 165 ألف حالة.

وأعلن الدفاع المدني الإيطالي في مؤتمر صحفي اليوم “تسجيل 578 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 21645، وبلغ عدد الإصابات في البلاد بفيروس كورونا المستجد 165155 بعد تسجيل 2667 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

جدير بالذكر أن إيطاليا تعد من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولذا فرضت السلطات الإيطالية الحجر الصحي في البلاد، اعتباراً من 10 آذار/مارس الماضي، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات، باستثناء الضرورة القصوى، واعتمدت كذلك فرض الغرامات على منتهكي الحجر، بمبلغ 3 آلاف يورو.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن بوقت سابق، أن الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في إيطاليا سيتم تمديدها حتى 3 أيار/مايو. وبوقت سابق، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

المصدر: سبوتنيك